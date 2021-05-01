В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС

Власти города Базель в Швейцарии сделали бездомным заманчивое предложение. В обмен на обещание не возвращаться в Швейцарию они получат деньги на поездку до любого европейского города, пишет Basler Zeitung.
Они подписывают договор, чтобы не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени, сообщает департамент юстиции
За несоблюдение договора попрошайки будут депортированы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская вакцина спасла одну европейскую страну от коронавируса. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» спасла страну Сан-Марино в Европе, от пандемии. Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину. Поставки нашей вакцины начались в феврале. За них Сан-Марино заплатила 130 тысяч евро. Вакцинацию государство планирует завершить в мае.