В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС

Власти города Базель в Швейцарии сделали бездомным заманчивое предложение. В обмен на обещание не возвращаться в Швейцарию они получат деньги на поездку до любого европейского города, пишет Basler Zeitung.

Они подписывают договор, чтобы не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени, сообщает департамент юстиции

За несоблюдение договора попрошайки будут депортированы.