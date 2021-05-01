Российская вакцина спасла одну европейскую страну от коронавируса

Российская вакцина спасла одну европейскую страну от коронавируса
В страну доставили 15 тысяч доз. Фото: Роспотребнадзор

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» спасла страну Сан-Марино в Европе, от пандемии.

Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину. Поставки нашей вакцины начались в феврале. В страну доставили 15 тысяч доз. За них Сан-Марино заплатила 130 тысяч евро. Вакцинацию государство завершит в мае, сообщает газета «Взгляд».

В апреле количество зараженных в стране уменьшилось до 60 человек. С 12 апреля в Сан-Марино начали ослаблять карантинные меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индию прибыла первая партия вакцины «Спутник V». Как сообщает India Today, препарат от коронавируса доставлен в аэропорт города Хайдарабад, партию отправил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Вакцину направят на утверждения регулирующих органов, после чего распределят для массовой вакцинации.

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