В рубашке родился: внимательность пешехода на Киевском шоссе стоила ему жизни

В рубашке родился: внимательность пешехода на Киевском шоссе стоила ему жизни
На Киевском шоссе едва не сбили пешехода. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого едва не пострадал пешеход, переходивших дорогу по переходу. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На Киевском шоссе между городом Никольское и деревней Лядино произошла авария, в которой чудом не пострадал человек.

Так, в 19:43 по пешеходному переходу мужчина переходил дорогу. Сначала он решил убедиться все ли автомобили его пропустят. Для этого он остановился. Как вдруг на вторую половину перехода вылетает микроавтобус. Он не успел затормозить, поэтому чтобы не врезаться впереди идущий автомобиль попытался вырулить. Однако въехал в ограждение.

Очевидцы происходящего сообщают, что стоял довольно громки визг тормозов и запах горелой резины.

При этом, пешеход отделался лишь испугом и быстро перебежал дорогу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Металлистов у фуры потек бак: пожарные перекрыли дорогу.

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