Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных

Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий штрафы до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных.
Так, соответствующую официальную бумагу выложили на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что закон внесли в нижнюю палату депутаты Государственной думы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.
Новый проект предусматривает штрафы за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тысяч рублей для граждан. При том, что в данный момент взыскание составляет от 500 до 1 тысячи рублей. А для должностных лиц штраф составил до 50 тысяч, хотя ранее был от 4 до 5 тысяч рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли в Госдуму.