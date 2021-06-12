Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных

Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
Владимир Путин подписал закон. Фото: пресс-служба Кремля

Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий штрафы до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных.

Так, соответствующую официальную бумагу выложили на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что закон внесли в нижнюю палату депутаты Государственной думы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

Новый проект предусматривает штрафы за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тысяч рублей для граждан. При том, что в данный момент взыскание составляет от 500 до 1 тысячи рублей. А для должностных лиц штраф составил до 50 тысяч, хотя ранее был от 4 до 5 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли в Госдуму.

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