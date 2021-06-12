В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 97 человек

Жители Ленобласти продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки в регионе выявлено 97 случаев заражения COVID-19.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в Оперштабе по борьбе с болезнью. Также за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 88 жителей Ленобласти.

Всего на сегодняшний день в 47-м регионе выявили более 46 тыс. заболевших и 1,5 тыс. умерших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 16 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили у 6 701 человека. Второе место у Подмосковья — 889 новых ковид-пациентов. Следом идет Петербург — 867 зараженных COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти подписал постановление, вводящее новые ограничения из-за COVID-19.