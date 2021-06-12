В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 97 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 97 человек
Жители Ленобласти продолжают проверяться на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Жители Ленобласти продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки в регионе выявлено 97 случаев заражения COVID-19.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в Оперштабе по борьбе с болезнью. Также за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 88 жителей Ленобласти.

Всего на сегодняшний день в 47-м регионе выявили более 46 тыс. заболевших и 1,5 тыс. умерших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 16 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили у 6 701 человека. Второе место у Подмосковья — 889 новых ковид-пациентов. Следом идет Петербург — 867 зараженных COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти подписал постановление, вводящее новые ограничения из-за COVID-19.

зараженные коронавирусная пандемия ленобласть


 

Новости партнеров
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 97 человек
Юрий Хованский отказался признавать вину в распространении песни о ...
От коронавируса скончались еще 45 жителей Петербурга
В России коронавирусом заболели еще 13 510 человек
Мужчина попал в реанимацию после расстрела у кафе на Ушинского
Энтеровирусной инфекцией в 2021 году заразились более 60 петербуржцев
Утром девять спасателей тушили полыхающий Ford на улице Шахматова
Прививку от коронавируса сделали более 745 тысяч жителей Петербурга