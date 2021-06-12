У Александровской больницы заметили очередь из машин скорой помощи

У Александровской больницы заметили очередь из машин скорой помощи
Очередь из скорых у Александровской больницы. Фото: скриншот "Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События"

Очевидцы засняли рекордную очередь из машин скорой помощи на подъезде к Александровской больнице.

Информация об этом появилась утром 12 июня в группе «Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, у Александровской больницы выстроилась очередь из 20 карет скорой помощи. Петербуржцы поделились снимками и заявили, что на фото видна лишь часть очереди, остальные машины стоят за поворотом.

Помимо этого, много служебных медицинских машин заметили у Покровской больницы.

Очередь из скорых у Покровской больницы. Фото: скриншот «Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События»

Это не первые случаи скопления «скорых» у петербургских больниц в июне. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередь «скорых» у Покровской больницы вызвала панику среди петербуржцев в соцсетях. Некоторые пользователи связали очереди с нехваткой мест в стационарах для коронавирусных больных.

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