У Александровской больницы заметили очередь из машин скорой помощи

Очередь из скорых у Александровской больницы. Фото: скриншот "Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События"

Очередь из скорых у Александровской больницы. Фото: скриншот "Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События"

Очевидцы засняли рекордную очередь из машин скорой помощи на подъезде к Александровской больнице.

Информация об этом появилась утром 12 июня в группе «Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, у Александровской больницы выстроилась очередь из 20 карет скорой помощи. Петербуржцы поделились снимками и заявили, что на фото видна лишь часть очереди, остальные машины стоят за поворотом.

Помимо этого, много служебных медицинских машин заметили у Покровской больницы.

Это не первые случаи скопления «скорых» у петербургских больниц в июне. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередь «скорых» у Покровской больницы вызвала панику среди петербуржцев в соцсетях. Некоторые пользователи связали очереди с нехваткой мест в стационарах для коронавирусных больных.