Петербуржцы сообщили о густой пене в реке Волковка

Петербуржцы сообщили о густой пене в реке Волковка
Пена на реке Волковка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Река Волковка вновь покрылась густым слоем пены. Местные жители считают, что в этом виноваты автомойщики.

Огромный слой пены заметили на поверхности Волковки в районе дома №10 по Белградской улице. Густая пена образовалась в месте перепада воды и потекла дальше по течению. Информация об этом появилась 12 июня в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор публикации предположил, что пена появилась на Волковке по вине одной из автомоек.

«Сегодня какая-то автомойка опять запенила р.Волковку. Вся живность погибла», — отметил пользователь.

Другие же предположили, что это все проделки местной молодежи, которая якобы вылила в реку средство для мыться посуды.

Это уже не первый случай «пенной вечеринки» на реке Волковка. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по природопользованию установил, почему в апреле запенилась река Волковка.

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