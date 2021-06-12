Полузащитник сборной Дании Кристиан Эрикссен потерял сознание в матче Евро-2020 с финнами. Игра остановлена

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

Игрок упал на газон, он ни с кем сталкивался. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а потом его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Игру прервали при счете 0:0, футболисты ушли в раздевалки.

Инцидент произошел в концовке первого тайма. Эриксену 29 лет. Информации о его состоянии пока нет.

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