Полузащитник сборной Дании Кристиан Эрикссен потерял сознание в матче Евро-2020 с финнами. Игра остановлена

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эрикссен потерял сознание в матче Евро-2020 с финнами. Игра остановлена
Инцидент произошел в концовке первого тайма. Фото: @UEFAcom_ru

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

Игрок упал на газон, он ни с кем сталкивался. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а потом его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Игру прервали при счете 0:0, футболисты ушли в раздевалки.

Инцидент произошел в концовке первого тайма. Эриксену 29 лет. Информации о его состоянии пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет за национальную команду на чемпионате Европы по футболу — 2020. Причиной этого стал коронавирус.

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