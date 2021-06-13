Худрук Михайловского театра заменил Наталью Осипову на предстоящей «Баядерке»

Так балерина не будет выступать в постановке, в том числе 17 июня. Фото: pixabay.com

Так балерина не будет выступать в постановке, в том числе 17 июня. Фото: pixabay.com

Балерина Наталья Осипова не будет участвовать в балете «Баядерка», которая будет в Северной столице в четверг (17 июня).

Об этом сообщил Михайловский театр «Вконтакте». Художественный руководитель театра Владимир Кехман отметил, что Осиповой нет в городе, хотя она должна была быть здесь. Стало известно, что балерина в Лондоне в театре Ковент-Гарден. При этом её бойфренд сообщил, что Осипова якобы в больнице.

Кехман высказался, что ещё три дня назад балерина подтвердила своё участие в постановке, однако на деле она якобы обманула театр.

Так Осипова не будет выступать в постановке, в том числе 17 июня. Балерину, которая заменит её, объявят позже.

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