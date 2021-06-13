Лопырёва и Барановская посетили футбольный матч России против Бельгии

Лопырёва и Барановская посетили футбольный матч России против Бельгии
Две телеведущие встретились на трибуне. Фото: скрин Instagram Виктории Лопырёвой

Телеведущие Виктория Лопырёва и Юлия Барановская посетили игру сборной России по футболу против сборной Бельгии Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Перед началом соревнований Лопырёва выложила пост-поддержку сборной России по футболу в Instagram. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года отметила, что верит в победу России, несмотря на неоднозначные прогнозы. В соцсети модель опубликовала фото, на котором она стоит напротив футбольного поля и держит шарф «Россия».

«Я уверена, в День России, на Родном стадионе, наши парни приложат все усилия, чтобы порадовать своих болельщиков и поздравить свою страну! Вперёд Россия!» — написала перед матчем Лопырёва.

Юлия Барановская отправилась болеть за Россию на Чемпионат Европы в Санкт-Петербурге вместе с детьми. В Instagram девушка выложила фото с детьми у Исаакиевского собора.

«Мы сегодня с детьми в родном Санкт-Петербурге, будем болеть за нашу сборную по футболу на стадионе», — отметила телеведущая.

Две телеведущие встретились на трибуне.

«Молодое поколение. Крутой он у тебя» — высказалась о сыне Барановской Виктория Лопырёва в истории Instagram.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комики и резиденты «Comedy club» Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис посетили игру сборной России по футболу против сборной Бельгии Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Instagram виктория лопырева евро-2020 санкт-петербург юлия барановская


 

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