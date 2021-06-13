Судно «Академик Фёдоров» вернулось в Петербург после экспедиции в Антарктику

Судно &#171;Академик Фёдоров&#187; вернулось в Петербург после экспедиции в Антарктику
На данный момент в Антарктиде работает около 110 станций. Фото: pixabay.com

Научно-экспедиционный корабль «Академик Фёдоров» Арктического и антарктического научно-исследовательского института вернулся в Северную столицу после завершения рейса по 66-й Российской антарктической экспедиции.

Об этом сообщает Telegram-канал ААНИИ «Лёд».

«Академик Федоров» с исследователями вернулся, говорится в сообщении.

В город на Неве вернулись 89 человек. Корабль шел от берегов Антарктиды почти один с половиной месяц. На борту судна прибыли зимовочные составы 65-й РАЭ станций «Новолазаревская», «Беллинсгаузен» «Прогресс», «Мирный», «Восток», а также сезонные составы 66-й РАЭ станций «Новолазаревская»,»Прогресс» и транспортный отряд.

На данный момент в Антарктиде работает около 110 станций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире.

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