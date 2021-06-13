Беглов заявил о многочисленных нарушениях во время первых мероприятий, связанных с Евро-2020

Беглов заявил о многочисленных нарушениях во время первых мероприятий, связанных с Евро-2020
Петербуржцам нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Фото: pixabay.com

Губернатор выразил надежду, что болельщики будут тщательней соблюдать все меры предосторожности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о тревожной эпидемиологической обстановке в городе. Он отметил, что прошло уже несколько массовых мероприятий, связанных с Евро-2020. В их рамках было выявлено множество нарушений антиковидных правил. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Он призвал горожан и болельщиков носить маски и помнить о социальной дистанции. Беглов добавил, что в противном случае количество зараженных продолжит расти и ничем хорошим это не закончится.

«Глава города также заявил, что власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выявили оригинальные мутации коронавируса.

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