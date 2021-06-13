В России выявили оригинальные мутации коронавируса

В России выявили оригинальные мутации коронавируса
Есть риск того, что следующий штамм COVID-19 станет невосприимчивым к противоковидным препаратам. Фото: Роспотребнадзор

Эксперты занимаются изучением новых штаммов, которые пока что есть только в нашей стране.

Директор центра Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, что в России найдены оригинальные штаммы коронавируса. На данный момент ученые занимаются их изучением. Об этом сегодня, 13 июня, пишет РИА Новости.

Он отметил, что чаще всего новые штаммы встречаются в Москве. Их свойства и отличия от других мутация до сих пор не совсем ясны. Также известно, что российские вакцины доказывают свою эффективность против них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял третье место по России по количество новых ковид-больных. За сутки инфекцией заразились 862 человека.

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