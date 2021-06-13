Петербург занял третье место по России по количество новых ковид-больных

Петербург занял третье место по России по количество новых ковид-больных
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

За сутки инфекцией заразились 862 человека.

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусом заболели 862 человека. Это – третий результат по стране, больше только в Москве и Московской области, где заразились 7 704 и 953 человек соответственно. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, город второй день подряд держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных. Напоминаем, что за сутки в Северной столице успели выздороветь более тысяч человек. За весь период в России инфекцией заболели более 5,2 миллионов человек, летальных исходов – 126,4 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд.

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