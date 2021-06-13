Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд

Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд
Спрос и предложение отличаются по регионам, сезонам и многим другим факторам. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

COVID-19 резко поднял спрос на неквалифицированный труд, этот рынок продолжит меняться.

Рынок труда в текущем году вернулся трёхлетней давности, что неожиданно, сообщает ТАСС. Организации пытаются вернуть людей в офисы. Работники успели привыкнуть и ни при каких условиях не хотят возвращаться: в первую неделю после локдауна почти 70% хотели вернуться в офис, а в этом году всего 30%.

В стране достаточно высокая безработица и большой спрос на кадры, в том числе неквалифицированные. Спрос и предложение отличаются по регионам, сезонам и многим другим факторам. Высокий уровень безработицы в Дагестане. В мегаполисах ситуация лучше. Однако в регионах безработица сильная — все, кто хотел работать, уже уехали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии.

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