Бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии

А вот отменить перчатки и маски в кафе по просьбе предпринимателей в мэрии не рассматривают. Фото: Pixabay

А вот отменить перчатки и маски в кафе по просьбе предпринимателей в мэрии не рассматривают. Фото: Pixabay

Московские бизнесмены предложили выплачивать деньги сделавшим прививку от COVID-19 сотрудникам и раздавать им значки «Я вакцинирован».

Предприниматели также предложили один из форматов значка, который могли бы носить сами рабочие организаций, на которых написано «Я вакцинирован», сообщает ТАСС.

Ранее бизнесмены предложили ввести в ресторанах антиковидные зоны. Эту идею можно рассмотреть, отмечает первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

А вот отменить перчатки и маски в кафе по просьбе предпринимателей в мэрии не рассматривают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Сообщение об этом распространил канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сегодня, в день начала саммита G7.