Бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии

Бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии
А вот отменить перчатки и маски в кафе по просьбе предпринимателей в мэрии не рассматривают. Фото: Pixabay

Московские бизнесмены предложили выплачивать деньги сделавшим прививку от COVID-19 сотрудникам и раздавать им значки «Я вакцинирован».

Предприниматели также предложили один из форматов значка, который могли бы носить сами рабочие организаций, на которых написано «Я вакцинирован», сообщает ТАСС.

Ранее бизнесмены предложили ввести в ресторанах антиковидные зоны. Эту идею можно рассмотреть, отмечает первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

А вот отменить перчатки и маски в кафе по просьбе предпринимателей в мэрии не рассматривают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Сообщение об этом распространил канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сегодня, в день начала саммита G7.

вакцина значки коронавирус москва предприниматели


 

Новости партнеров
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Вконтакте» запустит тематическую ленту в честь «Евро-2020»
Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии
Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус ...
На Аврова заметили «перевертыш» у школы
На Достоевского из-за ремонта рухнуло перекрытие между квартирой и чердаком
Бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и ...
В Ленобласти водителей предупредили о лосях, которые выбегают на дорогу ...
Стали известны подробности раздела имущества между Степаненко и Петросяном