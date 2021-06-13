Полиция на Рубинштейна окружила футбольных болельщиков из Польши

Полиция на Рубинштейна окружила футбольных болельщиков из Польши
Улица Рубинштейна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На улице Рубинштейна собралась огромная толпа футбольных болельщиков из Польши. Иностранцы вышли поддержать сборную своей страны в предстоящем матче со Словакией.

В этот понедельник, 14 июня, Петербург примет очередной матч в рамках чемпионата Европы по футболу — сыграют Польша и Словакия. За день до матча в Северную столицу прибыли зарубежные фанаты. Поляки уже успели отличиться, устроив перфоманс на улице Рубинштейна.

Как сообщает «Комсомольская правда», на улице собралось около семидесяти человек. Они выкрикивают кричалки в поддержку своей сборной, громко поют и даже бьют в барабан.

Перфоманс не обошелся без полиции. Фанатов практически взяли в оцепление. Однако задерживать их не стали, только попросили разойтись. При этом разгонять болельщиков пришел не только петербургский ОМОН, но и польские полицейские, которых специально откомандировали в Петербург накануне чемпионата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил о многочисленных нарушениях во время первых мероприятий, связанных с Евро-2020.

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