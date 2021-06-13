В Санкт-Петербурге вводят новые ковид-ограничения с 17 июня

В Санкт-Петербурге вводят новые ковид-ограничения с 17 июня
В Петербурге продолжает распространяться коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургские власти вводят дополнительные ограничения по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в городе. Ковид-ограничения вступят в силу с 17 июня.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с четверга, 17 июня, на объектах общепита запретят проведения развлекательных мероприятий. Закрываются фуд-корты и детские комнаты в ресторанах и кафе. В торговых центрах закроют островки. Наполняемость залов кинотеатров сократят до 50%.

В городских фан-зонах Евро-2020 нельзя будет продавать еду, исключение составят напитки. Также отменяется праздник лучших выпускников «Бал медалистов».

Нарушителям грозят аннулировать уникальные QR-коды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антиковидные меры нарушили еще в пяти петербургских ТЦ.

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