Новые санкции США против российского долга вступили в силу

Экономические ограничительные меры вступили в силу с 14 июня. Фото: Pixabay

Экономические ограничительные меры вступили в силу с 14 июня. Фото: Pixabay

Вашингтон ввел санкции, запрещающие американским финансовым учреждениям напрямую покупать российские долговые обязательства.

Экономические ограничительные меры вступили в силу с 14 июня. Указ о введении очередных санкций против России был подписан 15 апреля президентом Штатов Джо Байденом.

Согласно указу Байдена, американским финансовым учреждениям запрещено участвовать в размещении новых выпусков российских госдолгов в рублях и других валютах.

При этом Вашингтон не стал вводить ограничения по покупку российского госдолга на вторичном рынке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США. Глава США отметил, что не хочет вдаваться в подробности.