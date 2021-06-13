Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США

Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США
Байден отметил, что не хочет вдаваться в подробности. Фото: скриншот Instagram

Президент США Джо Байден ответил на вопрос об устойчивости его российского коллеги Владимира Путина к давлению со стороны Вашингтона.

На пресс-конференции в Великобритании американского президента спросили, почему Путин не меняет свою позицию из-за давления Штатов.

«Он — Владимир Путин», — ответил Байден с усмешкой.

Глава США отметил, что не хочет вдаваться в подробности. По его словам, ему еще предстоит сесть за стол переговоров с российским лидером. Байден добавил, что будет рад поговорить на эту тему позже.

Напомним, Владимир Путин и Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. Российский лидер согласился с его мнением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сенатор РФ Алексей Пушков рассказал о страхе Байдена перед «дуэлью» с Путиным.

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