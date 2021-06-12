Пушков рассказал о страхе Байдена перед «дуэлью» с Путиным

США воспринимают встречу Владимира Путина и Джо Байдена как «политическую дуэль», а не как способ наладить отношения. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме», — написал он в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции со своим коллегой Владимиром Путиным.

Владимир Путин и глава Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.