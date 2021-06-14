На Руставели больше 40 минут тушили пожар на пяти «квадратах»

На Руставели больше 40 минут тушили пожар на пяти &#171;квадратах&#187;
По предварительной информации пострадавших в результате пожара на улице Руставели нет. Фото: pixabay

В Петербурге в Калининском районе произошло чрезвычайное происшествие — пожар в жилой квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 июня стало известно, что в Калининском районе Северной столицы по улице Руставели дом 24 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 14:05.

Известно, что в трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади пяти квадратных метров.

И только через 43 минуты к 14:48 удалось ликвидировать возгорание.

В данный момент информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе комнату в «трешке» охватил огонь.

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На Руставели больше 40 минут тушили пожар на пяти «квадратах»