В шести ТРК Петербурга нашли нарушения антиковидных мер

В шести ТРК Петербурга нашли нарушения антиковидных мер
В шести петербургских ТРЦ нашли нарушения .Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с полицией и Роспотребнадзором проверили соблюдение коронавирусных мер в торговых центрах и кальянных.

Нарушения нашли в шести ТРК — «Балкания Нова», «Лето», «Питерлэнд», «Гранд Каньон», «Фиолент», «Солнечный», сообщили в пресс-службе Смольного.

В шести петербургских ТРЦ нашли нарушения .Фото: пресс-служба ККИ

Среди нарушений — отсутствие термометрии на входе, масок у сотрудников и посетителей, QR-кодов в заведениях, несоблюдение социальной дистанции.

Также нашли три работающие кальянные — Feromon (проспект Энгельса),Label shisha (Литейный проспект), «TABOO. Cinema & Lounge» (Исполкомская улица).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские власти вводят дополнительные ограничения по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в городе. С четверга, 17 июня, на объектах общепита запретят проведения развлекательных мероприятий. Закрываются фуд-корты и детские комнаты в ресторанах и кафе.

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