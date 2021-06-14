Очередь из скорых у Покровской больницы исчезла

Очередь из скорых у Покровской больницы исчезла
Очередь из скорых в Покровскую больницу исчезла. Фото: АБН

У Покровской больницы на Васильевском острове Петербурга, которая принимает ковид-пациентов, исчезла очередь из машин скорой помощи.

Об этом сообщает АБН в понедельник, 14 июня.

Судя по опубликованным кадрам, у Покровской больницы насчитывается всего три машины скорой помощи, а очереди в «коронавирусный» госпиталь «Ленэкспо» не наблюдается совсем.

Ранее в Сети появились сообщения об очередях из карет скорой помощи у больниц Петербурга, которые лечат пациентов с коронавирусом. В частности, сообщалось, что десятки служебных машин заметили у Покровской и Александровской больниц.

Как пояснили потом в пресс-службе комздрава, во многих стационарах, перепрофилированных на прием ковид-пациентов, нет боксовой системы, из-за чего одновременно можно принять не больше 5-7 пациентов. На каждого пациента тратится от 15 до 20 минут. Остальным приходится ждать своей очереди в машинах скорой помощи. Служебные автомобили обеспечены кислородом и при необходимости пациентам окажут экстренную медицинскую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы выкладывают в социальные сети фотографии и видео с длинными очередями из машин скорой помощи рядом с Покровской больницей

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