У Покровской больницы в Петербурге вновь образовались очереди из машин скорой помощи

Ожидание занимает часы. От этого плохо и медикам, и пациентам. Нет возможности поесть, сходить в туалет. Фото: Baltphoto

Ожидание занимает часы. От этого плохо и медикам, и пациентам. Нет возможности поесть, сходить в туалет. Фото: Baltphoto

Петербуржцы выкладывают в социальные сети фотографии и видео с длинными очередями из машин скорой помощи рядом с Покровской больницей. Известно, что пробка была накануне ночью.

Если раньше врачи устраивали «дежурства» у поликлиники днём, то теперь скорые стоят там даже ночью, сообщает «Фонтанка». Ожидание занимает часы. От этого плохо и медикам, и пациентам. Нет возможности поесть, сходить в туалет.

В Покровской больнице подтверждают информацию. В пробке можно провести 3 часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Литейном карета скорой наехала на человека на самокате. В результате пешеход получил незначительные повреждения. В Центральном районе вечером 31 мая произошла серьезная авария с участием самоката. Об инциденте рассказали 1 июня в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».