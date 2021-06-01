На Литейном карета скорой наехала на человека на самокате

В результате пешеход получил незначительные повреждения.

В Центральном районе вечером 31 мая произошла серьезная авария с участием самоката. Об инциденте рассказали 1 июня в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на Литейном проспекте. Там водитель кареты скорой помощи наехал на человека, который передвигался по пешеходному переходу на самокате. В результате пешеход получил незначительные повреждения – его осмотрели врачи и отпустили домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ново-Рыбинской сгорели сразу два автомобиля. Тушением пожара занимались десять спасателей.