На Литейном карета скорой наехала на человека на самокате

На Литейном карета скорой наехала на человека на самокате
В аварии пострадал самокатчик. Фото: Дорожный инспектор

В результате пешеход получил незначительные повреждения.

В Центральном районе вечером 31 мая произошла серьезная авария с участием самоката. Об инциденте рассказали 1 июня в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на Литейном проспекте. Там водитель кареты скорой помощи наехал на человека, который передвигался по пешеходному переходу на самокате. В результате пешеход получил незначительные повреждения – его осмотрели врачи и отпустили домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ново-Рыбинской сгорели сразу два автомобиля. Тушением пожара занимались десять спасателей.

литейный проспект новости СПб скорая помощь Центральный район


 

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