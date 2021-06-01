На Ново-Рыбинской сгорели сразу два автомобиля

На Ново-Рыбинской сгорели сразу два автомобиля
Пожар уничтожил два автомобиля. Фото: Baltphoto

Тушением пожара занимались десять спасателей.

В Московском районе в ночь на второе июня сгорели сразу два автомобиля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел на Ново-Рыбинской улице у дома номер 27. Там по непонятной причине загорелись два автомобиля. Ликвидировать возгорание приехали две единицы спецтехники и десять спасателей. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить, каковы причины инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе в квартире загорелась плита. Ликвидацией пожара занимались 15 человек.

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