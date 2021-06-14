Один человек погиб при крушении небольшого самолета

В Техасе произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб один человек. Кроме того, пострадали пять человек, сообщает телеканал ABC13.

По предварительной информации, самолет попытался приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла и потерпел крушение. Самолет разломился на две части.

Обстояте6льства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека.