Один человек погиб при крушении небольшого самолета

В Техасе произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб один человек. Кроме того, пострадали пять человек, сообщает телеканал ABC13.
По предварительной информации, самолет попытался приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла и потерпел крушение. Самолет разломился на две части.
Обстояте6льства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека.