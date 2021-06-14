Петербуржцев предупредили о сильном ветре во вторник

Петербуржцев предупредили о сильном ветре во вторник
Ожидается сильный ветер. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 15 июня, в Петербурге ожидается ветреная погода. В ГУ МЧС по городу предупредили жителей о сильном ветре. Кроме того, пройдут кратковременные дожди.

Завтра ночью и в первой половине дня в Северной столице ожидаются порывы ветра 15 метров в секунду.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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