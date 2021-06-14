Журналист NBC провел две недели на карантине перед встречей с Путиным

Журналист NBC провел две недели на карантине перед встречей с Путиным
Путин дал интервью иностранным журналистам. Фото: kremlin.ru

На карантине также сидела вся съемочная группа.

Сотрудник канала NBC Кир Симмонс и вся съемочная группа находились две недели на карантине в преддверии интервью с президентом России Владимиром Путиным. Не уточняется, как именно проходила самоизоляция. Она была необходима, чтобы предотвратить вероятность заражения коронавирусом.

«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью»,

— сказал Кир Симмонс в беседе с главой РФ.

Напоминаем, что интервью записывали в Кремле в связи с подготовкой Путины к встрече с президентом США Джо Байденом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин озвучил темы встречи с Байденом.

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