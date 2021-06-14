Сборная России отреагировала на инцидент с Бузовой: «Кажется, мы знаем, что включит Черчесов перед матчем с Финляндией»

Сборная России отреагировала на скандал между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ».

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — сообщается в Twitter команды.

Напомним, певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.