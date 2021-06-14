В Ленобласти разыскивают 13-летнего мальчика

В Ленобласти разыскивают 13-летнего мальчика
В поисках ребенка участвуют волонтеры "Лиза Алерт", местные жители и правоохранители. Фото: pixabay

Он ушел из дома еще в субботу и до сих пор не вернулся.

В Ленинградской области разыскивают 13-летнего мальчика, который пропал в субботу, 12 июня. Известно, что он вышел из дома примерно в семь часов вечера и больше на связь не выходил. Об этом рассказывают добровольцы «Лизы Алерт».

Известно, что подросток проживал во Всеволожске. Невысокий парень был одет в черную спортивную кофту и серо-голубые штаны. Непонятно, где он может находиться, так что все, кто видел мальчика, просят связаться с полицейскими или волонтерами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новом Девяткино разыскивают подростка, пропавшего три дня назад. Парень ушел из дома и не вернулся – его телефон отключен.

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