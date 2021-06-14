Бывшая жена Ильи Прусикина вышла в свет с новым возлюбленным

Бывшая жена Ильи Прусикина вышла в свет с новым возлюбленным
Блогер никак не комментирует догадки аудитории. Фото: скриншот Instagram

Им оказался танцор шоу «Танцы» Даниил Патлах.

Бывшая супруга солиста Little Big Ильи Прусикина Ира Смелая перестала скрывать от публики свои новые отношения. Избранником блогера стал танцор из шоу «Танцы» Даниил Патлах. Об этом стало известно после премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», проходившей в Елагином дворце.

На мероприятие Смелая пришла вместе со своим возлюбленным. После премии девушка выложила совместную фотографию с танцором, но комментировать домыслы подписчиков не стала. Сам Патлах оставил под постом эмодзи в виде синего сердечка и языка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что солистка Little Big призналась в романе Ильей Прусикиным. Таюрская добавила, что считая ее разлучницей, многие не берут во внимание, что девушка семь лет была в прошлых отношениях и планировала обзавестись детьми.

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