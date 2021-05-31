Солистка Little Big призналась в романе Ильей Прусикиным

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская призналась в романе с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным.

Об этом она рассказала в шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube-канале. По словам певицы, они начали встречаться после расставания Прусикина с его женой Ириной Смелой

Таюрская добавила, что считая ее разлучницей, многие не берут во внимание, что девушка семь лет была в прошлых отношениях и планировала обзавестись детьми. Она также добавила, что Прусикин с женой расстались раньше публичного объявления о разводе.

Напомним, некоторое время назад Прусикин и его жена Ирина Смелая объявили о разводе. Причиной такого решения стали частые разъезды музыканта по турам, с которыми никак не могла смириться супруга. Фанаты же посчитали, что бывшие возлюбленные лукавят, а истинная причина кроется в измене Прусикина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-супруга Прусикина рассказала о причинах развода.