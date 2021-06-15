Путин высказался о своем преемнике и уходе с поста президента России

Путин высказался о преемнике и уходе с поста президента России. Своим мнением он поделился в рамках интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу.

Российский лидер пообещал поддержать человека, который будет не просто предан стране, а готов положить свою жизнь во имя России. И отметил, что не рассматривает свой уход с поста президента РФ, как возможную угрозу для стабильности в стране.

Глава РФ также подчеркнул, что смена лидеров – естественный с биологической точки зрения процесс и он относится к нему абсолютно нормально. И выразил надежду, что фундаментальные основы российской государственности и российской экономики останутся незыблемыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин уверен, что после его ухода с президентского поста страна не обрушится в одночасье.