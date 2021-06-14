Путин уверен, что после его ухода с президентского поста страна не обрушится в одночасье

Путин уверен, что без него дела будут идти хорошо. Фото: kremlin.ru

Путин уверен, что без него дела будут идти хорошо. Фото: kremlin.ru

Политик убежден, что все будет хорошо.

Президент России Владимир Путин порассуждал о судьбе России после своего ухода с поста главы страны. Своим видением он поделился в рамках интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу.

Путин отметил, что не верит, будто в связи с его уходом в России все обрушится в одночасье. Он вспомнил, что в 2000 году была совершенно другая ситуация – люди жили беднее, а уровень ВВП был «ниже плинтуса».

«Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?»

— приводятся на сайте Кремля ответы главы государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналист NBC провел две недели на карантине перед встречей с Путиным.