В Петербурге коронавирус подхватили еще 902 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 902 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 15 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город третий день подряд держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 805 человек. Второе место у Подмосковья — 1 135 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 107 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что третья волна коронавируса может начаться уже осенью 2021 года – в ноябре. Об этом рассказал телеведущий Александр Мясников.