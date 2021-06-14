Мясников предсказал третью волну коронавируса в ноябре

Телеведущий напомнил о природе инфекции.
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что третья волна коронавируса может начаться уже осенью 2021 года – в ноябре. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Эксперт отметил, что у коронавируса такая природа – он протекает волнами. Таким образом, после стабилизации ситуации обязательно происходит всплеск заболеваний. Мясников настаивает на том, что с вирусом придется научиться жить.
» Сложится так, что массовой вакцинацией мы прервем распространение вируса волнами — отлично, дай-то Бог! Но давайте ставить более реальные задачи: личная защита каждого! «
— подчеркивает врач.
Он убежден, что каждый должен сделать прививку.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали основных переносчиков коронавируса.