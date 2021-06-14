В Роспотребнадзоре назвали основных переносчиков коронавируса

В Роспотребнадзоре назвали основных переносчиков коронавируса
Симптомы при заражении новыми штаммами COVID легко можно спутать с признаками сезонной ОРВИ. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Основным переносчиком коронавируса в России является молодежь. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, молодые люди относятся к проявлениям недуга легкомысленно, так как принимают опасную инфекцию за обычную простуду. Она напомнила, что симптомы заражения COVID-19 напоминают ОРВИ.

Как сообщили «РИА Новости», Пшеничная подчеркнула, что такие пациенты, реже обращаются в больницу. Они продолжают вести повседневный образ жизни, подвергая опасности окружающих,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус унес жизни 48 петербуржцев за сутки. Общее число летальных исходов по официальным данным достигло почти 15 тысяч. Также за последние сутки в городе зарегистрировано 865 случаев заражения коронавирусом.

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