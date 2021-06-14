Коронавирус унес жизни 48 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни 48 петербуржцев за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге подтверждены новые смерти среди зараженных коронавирусом. Общее число летальных исходов по официальным данным достигло почти 15 тысяч.

Об этом стало известно в понедельник, 14 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за последние сутки в городе зарегистрировано 865 случаев коронавируса. Также за день в городе полностью выздоровели 959 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице власти усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. С проверками нагрянули почти в пять торгово-развлекательных центров.

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