Петербургский метрополитен усилил контроль за ношением масок

Петербургский метрополитен усилил контроль за ношением масок
Движение автобусов, трамваев и троллейбусов невозможно тем, кто не носит маску.  Фото: Baltphoto

В Северной столицу на входе в метро жителей и гостей города стали сильнее просить надеть маски. Об обязанностях их носить напоминают в поездах метро. Так людей в масках стало больше, но всё же есть и те, кто не соблюдает противоэпидемические требования. Полиция дежурит на станциях, однако задачи у неё прежде всего «футбольные».

Накануне Смольный объявил об усилении противокоронавирусных мер в транспорте, сообщает Смольный. Движение автобусов, трамваев и троллейбусов невозможно тем, кто не носит маску.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусная инфекция уже выявлена у более чем 179 млн человек. По данным SCMP на вторник, 15 июня, в мире новый вирус подхватили уже 179 755 043 человека, 160 860 201 пациент смог побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 805 598 случаях.

ГУП "Петербургский метрополитен" коронавирус маски ограничения санкт-петербург


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Между Петербургом и Москвой начали строить первый участок веломаршрута
Спасатели вытащили мужчину из комбайна в поселке Стрельцо
Третья волна и главные переносчики: последнее о коронавирусе в России и мире
Александр Беглов рассказал о федеральных событиях недели с участием Петербурга
Во вторник утром в Петербурге собрались 4-балльные пробки
Предприниматели Петербурга намерены переговорить со Смольным о введенных ...
Автомобиль влетел в забор после ДТП на Бутлерова
В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса»