Петербургский метрополитен усилил контроль за ношением масок

В Северной столицу на входе в метро жителей и гостей города стали сильнее просить надеть маски. Об обязанностях их носить напоминают в поездах метро. Так людей в масках стало больше, но всё же есть и те, кто не соблюдает противоэпидемические требования. Полиция дежурит на станциях, однако задачи у неё прежде всего «футбольные».

Накануне Смольный объявил об усилении противокоронавирусных мер в транспорте, сообщает Смольный. Движение автобусов, трамваев и троллейбусов невозможно тем, кто не носит маску.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусная инфекция уже выявлена у более чем 179 млн человек. По данным SCMP на вторник, 15 июня, в мире новый вирус подхватили уже 179 755 043 человека, 160 860 201 пациент смог побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 805 598 случаях.