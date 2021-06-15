В мире коронавирус подхватили уже 179,7 миллионов человек

В мире коронавирус подхватили уже 179,7 миллионов человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция уже выявлена у более чем 179 млн человек.

По данным SCMP на вторник, 15 июня, в мире новый вирус подхватили уже 179 755 043 человека, 160 860 201 пациент смог побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 805 598 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» по заболеваемости COVID-19 находятся США: 33 471 402 зараженных, 599 943 погибших. На втором месте расположилась Индия (29 510 410 инфицированных, 374 305 погибли), на третьем находится Бразилия (17 412 766 зараженных, 487 401 умерший).

Россия расположилась на шестом месте: в стране, по данным российской статистики на 14 июня, зафиксировано 5 222 408 инфицированных, погибли от COVID-19 126 801 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторая доза вакцины от коронавируса не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заразился COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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