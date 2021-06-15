Роспотребнадзор назвал случаи ненадобности второй дозы вакцины от COVID

Вторая доза вакцины от коронавируса не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заразился COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что перед прививкой пациента осматривает врач, чтобы исключить острые заболевания. При этом какие-либо дополнительные анализы сдавать не нужно.

Как сообщили «РИА Новости», перед вакцинацией пациенту измеряет давление, температуру и проверяет состояние слизистых носа и горла.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили 13 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 14 июня, страна по числу заболевших занимает шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.