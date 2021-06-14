В России коронавирус выявили у 13,7 тысяч человек за сутки

В России коронавирус выявили у 13,7 тысяч человек за сутки
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России за минувшие сутки выявили 13 721 случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в понедельник, 14 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за весь период пандемии в России заболели 5 222 408 человек, зафиксировано более 126 тыс. летальных исходов.

Россия по числу заболевших занимает шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зараженные коронавирусом петербуржцы стали чаще попадать в больницы. Количество госпитализаций выросло на более чем на 11%.

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