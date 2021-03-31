Зараженные коронавирусом петербуржцы стали чаще попадать в больницы

Жители Северной столицы стали чаще попадать в больницы. Количество госпитализаций выросло на более чем на 11%.
Так, на 11,01 % увеличилось количество госпитализированных взрослых пациентов с КОВИД-ассоциированными состояниями.
Как сообщили в межведомственном городском координационного совета по противодействию распространения болезни, вторая волна эпидемии снижается медленными темпами. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется
Всего в городе для зараженных пациентов развернуто 5 347 коек. Из них свободны 875, что составляет 16,4 % от общего фонда.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге доля тяжелых ковид-пациентов достигла 28%.