Зараженные коронавирусом петербуржцы стали чаще попадать в больницы

В Петербурге выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Жители Северной столицы стали чаще попадать в больницы. Количество госпитализаций выросло на более чем на 11%.

Так, на 11,01 % увеличилось количество госпитализированных взрослых пациентов с КОВИД-ассоциированными состояниями.

Как сообщили в межведомственном городском координационного совета по противодействию распространения болезни, вторая волна эпидемии снижается медленными темпами. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется

Всего в городе для зараженных пациентов развернуто 5 347 коек. Из них свободны 875, что составляет 16,4 % от общего фонда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге доля тяжелых ковид-пациентов достигла 28%.