В Петербурге доля тяжелых ковид-пациентов достигла 28%

В Петербурге на 17,48 % снизилось число регистрации новых пациентов с коронавирусом и на 6,37 % уменьшилось количество активных больных по сравнению с прошлой неделей.

При этом на 11,01 % увеличилось количество госпитализированных взрослых пациентов с КОВИД-ассоциированными состояниями.

Согласно данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения болезни, доля тяжелых больных, которые находятся в городских стационарах, составляет 28 %. К искусственной вентиляции легких подключены 169 человек.

Напомним, За последние сутки в Северной столице было подтверждено 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что привитые вакциной «КовиВак» петербуржцы рассказали о самочувствии.