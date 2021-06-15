В Петербурге сообщили о «минировании» 22 школ и двух детсадов

В Петербурге сообщили о &#171;минировании&#187; 22 школ и двух детсадов
На электронную почту детсада сообщили о "заминировании". Фото: Pixabay

В Петербурге и Ленинградской области осмотрено 24 объекта, которые по сообщению злоумышленника «заминированы».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 июня около 23:00 заведующая детского сада в Петербурге обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила что днем этого же дня на электронную почту их детского сада поступило сообщение о заминировании детского сада и школ на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.

После сигнала, полиция осмотрела 22 средние общеобразовательные школы и два детских сада.

Так, проведенный осмотр объектов и прилегающих территорий показал, что на местности нет взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сообщается, что эвакуация людей не проводилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мужчине дали полгода условно за «минирование» банка.

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