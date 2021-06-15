В коммуналке на Большой Зеленина произошел пожар: погибла женщина

В коммуналке на Большой Зеленина произошел пожар: погибла женщина
Инцидент произошел в доме на Большой Зеленина, 11/1. Фото: скриншот Google Maps

В пятницу, 11 июня, около двух часов ночи в дежурную часть МВД по Петроградскому району поступила информация от МЧС о возгорании в коммунальной квартире в доме №11/1 по улице Большая Зеленина.

По данным спасателей, на третьем этаже в пятикомнатной коммуналке загорелась одна из комнат. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, из дома пришлось эвакуировать 27 человек. На борьбу с огнем направили 5 единиц спецтехники и 23 человека личного состава. Пожарные справились с чрезвычайным происшествием менее, чем за полчаса.

Увы, профессионализм сотрудников МЧС не помог избежать жертв. Прибывшие к месту инцидента правоохранители установили, что в пожаре погибла неизвестная женщина. Её труп доставлен в морг для проведения экспертизы, которая поможет выяснить личность умершей. Предположительно, жертвой пожара стала 49-летняя владелица комнаты.

Кроме того, из квартиры был госпитализирован 45-летний сожитель хозяйки. У мужчины диагностировали ожоги и отравление дымом, он находится в НИИ имени Джанелидзе в тяжелом состоянии. Причины пожара, а также точные причины смерти петербурженки предстоит определить правоохранителям.

Напомним, что вчера, 14 июня, в поселке Решетниково в Курортном районе Санкт-Петербурга также произошел квартирный пожар, в котором обнаружили тело женщины. Позже, однако, выяснилось, что смерть 35-летней петербурженки наступила намного раньше: её убили примерно неделю назад, а тело завернули в ковер. Кроме того, как выяснили следователи, перед смертью женщину душили.

Могло ли желание преступника «замести следы» стать причиной пожара, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

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