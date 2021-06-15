В Колпино воры вынесли из квартиры шпаги, сабли, пистолеты и драгоценности на 3 млн рублей

Около восьми часов утра в дежурную часть ГУ МВД России через службу 02 поступил звонок от 60-летней женщины, работающей делопроизводителем. Она рассказала, что её соседа, похоже, обокрали.

По словам заявительницы, входные двери двух соседских квартир были сломаны. Спустя 13 минут после звонка к месту происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Стражи порядка осмотрели квартиры и связались с хозяином.

Вечером того же дня, около 22 часов, безработный 52-летний владелец жилплощади составил заявление, в котором объяснил, что 12 июня в период с полуночи до 7 утра неизвестный злоумышленник проник в его квартиры (трех- и двухкомнатную), расположенные на 5-м этаже 12-этажного дома на Тверской улице в Колпино. Попав туда, преступник похитил золотые и серебряные кольца, подвески, цепи, бусы из горного хрусталя и агата, серебряную шкатулку, две сабли, шпаги, два парных кремниевых пистолетов со штык-ножами, а еще два — классическими спусковыми скобами, а также два дуэльных пистолета и двуствольное кремниевое ружье. Ущерб, по оценкам хозяина, составил 3 млн 87 тысяч рублей.

Несмотря на то, что владелец, судя по всему, собирал дорогостоящее оружие, в квартире не было охранной сигнализации, поэтому вор успешно скрылся с украденным. К счастью, на доме напротив оказалась камера видеонаблюдения — записи с неё изъяли, и, возможно, они помогут вычислить преступника. Возбуждено уголовное дело по п.»б» ч.4 ст.158 УК РФ (Кража).

Добавим, что недавно в Петербурге задержали домушников-«верхолазов», которые успели «заработать» минимум 1,5 млн рублей. Троих мужчин 34, 38 и 44 лет догнали «по горячим следам» сразу после совершения кражи в одном из домов по улице Ленсовета. При себе у воров обнаружили рации и альпинистское снаряжение. Кроме того, оказалась, что двое из них ранее были судимы — за убийство и преступление сексуального характера.