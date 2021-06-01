Всего 1,5 млн рублей: домушники -«верхолазы» попались на очередной краже в Петербурге

Мужчина задержан за кражу в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина задержан за кражу в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге правоохранители по «горячим следам» задержали воров домушников, заработавших около полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Полиция задержала домушников-«верхолазов», которые занимались квартирными кражами.

Оказалось, что сначала у злоумышленников в разработке какое-то время был определенный объект. Они выбирали время, когда хозяев нет дома. Затем воры, словно альпинисты залезали в квартиру через окно.

Однако, одна из таких «вылазок» стала для домушников роковой. Их задержали Сотрудники «по горячим следам» сразу после кражи из квартиры дома 43 по улице Ленсовета.

Кроме краденого имущества у задержанных изъято альпинистское оборудование и рации.

«Верхолазами» оказались трое ранее уже судимых мужчин в возрасте 38-и, 34-х и 44-х лет. Один из них отбывал наказание за убийство, другой был судим за преступление сексуального характера.

После кражи из квартиры на Ленсовета возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, злоумышленники причастны к нескольким подобным преступлениям, ущерб от которых составляет около полутора миллионов рублей. Все трое задержаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала уборщицу, обокравшую 95-летнюю петербурженку на 400 тыс. рублей.